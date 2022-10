Nederlander Summerville beleeft droomavond met winnende treffer op Anfield

Mark van Bommel kijkt terug op mislukte overval: ‘De maatschap­pij verhardt, alles wordt agressie­ver’

Mark van Bommel is tijdens de persconferentie voor het aanstaande duel van zijn club Royal Antwerp FC met Charleroi ingegaan op de mislukte overval in zijn parkeergarage. De Nederlandse coach werd maandag opgewacht door een gewapende man die het mogelijk op zijn auto had voorzien.

28 oktober