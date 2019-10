Nederlanders tegen Europese top, De Roon heeft goede herinnering aan City

Buigen of barsten voor Bosz

Atlético Madrid – Bayer Leverkusen (18.55 uur)



,,Het moet tegen Atlético gebeuren, we hebben een goed resultaat nodig”, zei Peter Bosz gisteren al in Madrid, waar zijn ploeg het vanavond in het Wanda Metropolitano tegen Atlético opneemt. Na nederlagen tegen Lokomotiv Moskou (1-2) en Juventus (3-0) staan de Duitsers puntloos laatste in groep D.



De ‘Werkself’ kan toch wel weer een succesje gebruiken: afgelopen weekeinde verloor het in de competitie met 3-0 van Eintracht Frankfurt. Overigens zonder de geblesseerde Daley Sinkgraven. Schrale troost voor Bosz: João Félix is er bij de tegenstander ook niet bij. De 19-jarige Portugese recordaankoop is eveneens geblesseerd.

Volledig scherm Peter Bosz tijdens de training gisteravond van Bayer Leverkusen in Madrid. © AFP

Atalanta wacht nog op eerste punt

Manchester City – Atalanta Bergamo (21.00 uur)

Waar Leverkusen al een lastige taak heeft, zal het Nederlands getinte Atalanta mogelijk nog zwaarder krijgen. De Italiaanse Champions League-nieuwkomer bezoekt Manchester City, dat zoals verwacht in groep C in de leiding gaat na ruime zeges op Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb. De nummer 3 van de Serie A – met naast Marten de Roon ook Hans Hateboer en Robin Gosens – is juist nog puntloos.

Dat City-uit een enorme uitdaging voor Atalanta zal zijn, bewijst alleen al de thuisreeks van de Engelse kampioen. De ploeg van trainer Pep Guardiola won de laatste vijf Champions League-wedstrijden voor eigen publiek. Toch heeft Marten de Roon heeft goede herinneringen aan het Etihad Stadium. In zijn jaar in Engeland bij Middlesbrough kopte de middenvelder vlak voor tijd de 1-1 tegen de touwen.

Volledig scherm Marten de Roon in extase na zijn late gelijkmaker voor Middlesbrough op bezoek bij Manchester City in november 2016. Rechts Viktor Fischer. © Getty Images

De Ligt tegen Russische verrassing

Juventus – Lokomotiv Moskou (21.00 uur)

Met Matthijs de Ligt als basisspeler staat Juventus bovenaan in groep D. Met een punt voorsprong ontvangt het in Turijn de Russische koploper, die dus al verrassend van Bayer Leverkusen won. Voor vanavond zijn de ‘Stoomlocomotieven’ gehavend, want De Ligt zal sowieso de in Nederland bekende aanvallers Fedor Smolov (ex-Feyenoord) en Jefferson Farfán (ex-PSV) niet tegenkomen. Zij zijn geblesseerd.

Volledig scherm Matthijs de Ligt begon in de Champions League al twee keer in de basis bij Juventus. Hier poseert hij met de rest van het team voor het thuisduel met Leverkusen (3-0). Van links naar rechts: Matthijs de Ligt, Sami Khedira, Wojciech Szczesny, Cristiano Ronaldo en Leonardo Bonucci. Onder: Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Miralem Pjanic en Gonzalo Higuaín. © AFP

Vormer moet toekijken

Club Brugge – PSG (21.00 uur)

Waar Club Brugge in de vorige speelronde nog vriend en vijand verbaasde met een 2-2 gelijkspel tegen Real Madrid in Bernabéu, zal het vanavond weer boven zichzelf moet uitstijgen voor eigen publiek tegen Paris Saint-Germain. Dat moet dan wel zonder Ruud Vormer, die naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Real voor maar liefst drie wedstrijden geschorst is.

PSG kan overigens het eerste team in de geschiedenis van de Champions League worden dat na drie wedstrijden al zeker is van de knock-outfase. Voorwaarde is dan wel dat Galatasaray - Real Madrid in een gelijkspel eindigt.

Volledig scherm Scheidsrechter Kabakov stuurt Ruud Vormer weg. © Getty Images

Kan Babel zorgen voor Real vergroten?

Galatasaray – Real Madrid (21.00 uur)

In dezelfde poule kan Ryan Babel het wel opnemen tegen een Europese grootmacht. Alhoewel, Real Madrid won deze Champions League-campagne nog niet. Ook in de competitie marcheert het nog niet bij de ‘Koninklijke’. Afgelopen weekeinde werd bijvoorbeeld met 1-0 van Real Mallorca verloren. Daarnaast zijn Luka Modric, Gareth Bale en Toni Kroos vanwege blessures mogelijk niet inzetbaar.