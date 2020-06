Nederlands getint Atalanta jaagt op verpulvering doelpuntenrecord

In 26 speelronden draaide de doelpuntenteller van Atalanta al overuren: in totaal mocht er al 74 keer worden gejuicht. Dat betekent een gemiddelde van liefst 2,8 doelpunten per competitieduel. Mocht Atalanta op dezelfde voet de resterende twaalf duels afwerken, passeert de nummer vier van de Serie A ruimschoots de grens van honderd treffers: 108 goals om precies te zijn.

Daarmee verpulvert Atalanta het Italiaanse eeuwrecord. Momenteel staat de naam van Napoli in de recordboeken geschreven, met 94 treffers in het seizoen 2016/2017. Opvallend is dat Atalanta met nog twaalf wedstrijden te spelen nu al vaker tot scoren is gekomen dan landskampioen Juventus in het volledige vorige seizoen. De club van Cristiano Ronaldo eindigde het seizoen met zeventig treffers.

Meeste doelpunten in een seizoen deze eeuw

1. Napoli (2016/2017) - 94

2. Juventus (2017/2018) - 86

3. AC Milan (2005/2006) - 85

4. AS Roma (2016/2017) - 83

De bijdrage van Robin Gosens in het doelpuntengeweld is gerust opvallend te noemen. De linksback, die over een Duits én Nederlands paspoort beschikt, maakte in 2017 de gewaagde overstap van Heracles naar Atalanta. In Bergamo groeide hij uit tot dé relevatie aan de linkerflank. Met zeven doelpunten in de competitie doet hij een flinke duit in het zakje. Hans Hateboer wacht dit seizoen nog op zijn eerste treffer, Marten de Roon staat op één goal.

Volledig scherm Robin Gosens. © AFP

Van de twintig seizoenen die deze eeuw zijn afgewerkt, hadden in totaal elf ploegen na 38 speelronden minder vaak gescoord dan Atalanta na 26 wedstrijden. Afgelopen seizoen ontwaakte in Bergamo de doelpuntendrift en groeide de plaatselijke trots uit tot de meest productieve ploeg van de Serie A. Met 77 treffers destijds is Atalanta nu hard op weg het clubrecord te doen sneuvelen.

Het is een krankzinnig hoog aantal voor een ploeg die tot voor kort nauwelijks een rol van betekenis in het Italiaanse voetbal vervulde. De doelpuntenregen van de spektakelploeg is juist in de Serie A zo opvallend, aangezien Italië bekendstaat als het walhalla voor het verdedigen. Juist de Italiaanse defensies weten geen vat te krijgen op Atalanta.

Catenaccio

Dat de Serie A geldt als de ultieme catenaccio-competitie, bewees AC Milan in het seizoen 1993/1994 in de meest pure vorm. De topclub van weleer kroonde zich tot landskampioen, maar kwam in 34 speelronden slechts 36 keer tot scoren. Nog nooit veroverde een club in Italië de titel met zo weinig doelpunten.

Vanavond ontvangt Atalanta in eigen huis nummer twee Lazio, dat met Juventus in een felle strijd om de koppositie én landstitel verwikkeld is. Saillant detail: Lazio beschikt dit seizoen over de minst gepasseerde defensie van Italië. Doelman Thomas Strakosha hoefde pas 23 tegentreffers te slikken. Bij een zege verstevigt Atalanta de vierde plaats, die rechtgeeft op Champions League-deelname komend seizoen. Nummer vijf AS Roma staat zes punten achter op Atalanta.