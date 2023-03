Nederlandse Curaçao-spelers maken kennis met fenomeen Lionel Messi: hattrick en honderdste goal

Lionel Messi heeft zijn honderdste doelpunt gemaakt voor de nationale ploeg van Argentinië. De aanvoerder deed dat in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Curaçao door in de twintigste minuut de bal van zo’n twaalf meter in de verre hoek te schuiven.

In dezelfde wedstrijd, die de Argentijnen met liefst 7-0 wonnen, maakte de 35-jarige speler van Paris Saint-Germain nog in de eerste helft ook doelpunt nummer 101 en 102 in zijn interlandcarrière. De reeds gestopte internationals Gabriel Batistuta en Sergio Agüero volgen de topscorer aller tijden van hun land op grote afstand met respectievelijk 56 en 41 goals.

Opstellingen:

Argentinië: E.Martínez (80. Armani); Montiel, Pezzella, Otamendi (50. Foyth), Acuña; Lo Celso (67. Di María), Fernández (50. Palacios), MacAllistar (50. De Paul); González, L.Martínez (67. Dybala), Messi

Curaçao: Room; Gaari, Martina, Van Eijma (73. Troupée), Floranus; Anita (84. Roemeratoe), Kuwas (73. Severina), Gorré (58. Antonisse), L. Bacuna (85. Felida); J. Bacuna, Janga (58. Zivkovic)

Enkele dagen eerder was Messi ook al trefzeker geweest voor de nationale ploeg. In wat voor de Argentijnen de eerste wedstrijd als regerend wereldkampioen was, werd Panama in een vriendschappelijke wedstrijd in Buenos Aires met 2-0 verslagen. Messi scoorde in de slotfase uit een vrije trap. Het betekende het achthonderdste doelpunt uit zijn carrière. Dat aantal staat na zijn hattrick tegen Curaçao dus op 803.

De wedstrijd tegen Curaçao was na die tegen Panama de laatste in de tour van het Argentijnse elftal waarop het de wereldbeker aan de fans liet zien. Messi genoot met volle teugen van het duel met Curaçao: ,,Wat een mooie manier om dit af te sluiten. Alle mensen waren heel indrukwekkend vandaag. Hopelijk kunnen we nog veel van dit soort momenten beleven. Dat deze waanzin maar nooit ophoudt!", zo schreef Messi op Instagram.

Quote Ik trek deze nooit meer uit, ik ga ermee slapen. Er is er maar eentje en ik moet ‘m beschermen met m'n leven Eloy Room

Shirtje ruilen

De spelers van Curaçao, waar veel bekende van de Nederlandse eredivisie spelen, gaven vooraf aan ongekend veel zin te hebben in het duel met de regerend wereldkampioen en Messi. Aanvoerder Cuco Martina gaf aan bij de toss direct een lijntje uit te zullen gooien naar het shirt van medecaptain Messi, maar het was uiteindelijk doelman Eloy Room die er met de grote buit vandoor ging. Nadat hij zeven keer had moeten vissen, ruilde hij het shirtje met Messi.

Volledig scherm Messi ruilt zijn shirt met dat van de keeper van Curaçao, Eloy Room © AFP

,,Ongelooflijk. Een droom komt uit", zei Room na afloop bij het Argentijnse TyC Sports. ,,Iedereen is fan van Messi en nu heb ik tegen hem gespeeld. Hoewel het een lastige wedstrijd was waarin hij een paar keer gescoord heeft, heb ook wat reddingen gemaakt. Hij zei het ook na afloop tegen me: dat ik goede reddingen maakte. Dat is heel speciaal", aldus Room, die ook van de verslaggever de complimenten kreeg voor zijn reddingen en zei dat hij er een compilatie van moest maken. ,,Haha, die reddingen zet ik op YouTube", aldus Room, die het shirt met zijn leven gaat beschermen. ,,Ik trek deze nooit meer uit, ik ga ermee slapen. Er is er maar eentje en ik moet ‘m beschermen met m'n leven.”

Mede door de drie goals van Messi stond het bij rust al 5-0 voor Argentinië. Die vijf goals vielen allemaal in een tijdsbestek van slechts zeventien minuten (tussen minuut 20 en 37). De andere twee goals kwamen op naam van Nicolás González en Enzo Fernández.

Na rust waren er nog twee goals te bewonderen in het Estadio Único Madre de Ciudades. Ángel Di María benutte nog een strafschop en verdediger Gonzalo Montiel, die op het WK de beslissende strafschop nam in de finale tegen Frankrijk, bepaalde de eindstand op liefst 7-0.

Volledig scherm Lionel Messi en zijn ploeggenoten tonen opnieuw de wereldbeker aan de fans. © AFP