Negen arrestaties bij 'verboden' kampioensfeest Liverpool: ‘Teleurstellend’

Buiten de gesloten hekken van het stadion vierden ze daar dat hun club voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland is geworden. ,,Hoewel het aantal mensen dat bijeen kwam nog aanzienlijk hoger had kunnen zijn, is het toch teleurstellend dat deze mensen niet luisterden naar de verzoeken van ons, van de club en van de gemeente”, zei Natalie Perischine namens Merseyside Police. Het feest buiten de poorten van Anfield werd gedoogd. De politie pakte wel negen fans op vanwege mishandeling, openbare dronkenschap en rijden onder invloed.

Statement Liverpool

Liverpool meldt in een verklaring teleurgesteld te zijn in de supporters die woensdagavond toch naar Anfield kwamen, ondanks oproepen van onder anderen aanvoerder Jordan Henderson, trainer Klopp en clubicoon Kenny Dalglish om thuis te blijven. ,,Zoals we al eerder hebben gezegd: als het veilig genoeg is, gaan we dit vieren. Tot dat moment ligt de prioriteit bij het beschermen van onze stad.”