Neppe stadiongeluiden Bundesliga slaan aan: ‘Als je toch bedrogen wordt, dan maar goed’

Door Daniël Dwarswaard



Oud-topschaatser en sportliefhebber Erben Wennemars was heel duidelijk: hij vindt het allemaal maar niets, dat nepgejuich en –gefluit tijdens de Duitse topper in de Bundesliga. ‘Absolute dieptepunt van sport in coronatijd’, noemde Wennemars op Twitter de neppe stadiongeluiden die nog iets van sfeer moeten oproepen nu er geen publiek bij de wedstrijden mag komen. ‘Doorgeslagen illusie van de maakbaarheid van sfeer. Jammer’, voegde hij er nog aan toe.



Wennemars legt zijn gevoel op verzoek nog wat extra uit: ,,Sport moet leidend zijn”, zegt hij. ,,Nu word je als kijker in de maling genomen. Daar heb ik gewoon niets mee. Journalistiek gaat toch om objectieve waarnemingen? Je moet laten zien hoe het is. Als een stadion leeg is, dan hoor je geen fans. Punt. Ik wil juist horen dat het publiek gemist wordt. Niet wegkijken en het mooier maken dan het is.”