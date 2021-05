Net geen heldenrol voor Babel: Galatasaray mist Turkse titel op één doelpunt

Drie clubs maakten op voorhand kans op de titel in de Süper Lig, maar hoe anders zag dat er drie speelronden geleden nog uit. Besiktas kon zich tegen Galatasaray nagenoeg verzekeren van de Turkse titel, alleen was Galatasaray in eigen huis met 3-1 te sterk dankzij onder andere een treffer van Ryan Babel. In de midweekse speelronde op dinsdag maakte de competitieleider het helemaal spannend door in eigen huis met 1-2 te verliezen van Karagumruk en daarmee het 4-1 winnende Galatasaray op gelijke hoogte te laten komen.



Met een positief doelsaldo van twee doelpunten begon Besiktas als favoriet aan de allerlaatste speelronde, alleen mocht de vijftienvoudig kampioen geen misstap maken. Mocht dat wel gebeuren, zou Fenerbahce dat op de laatste speeldag óók verloor zomaar de lachende derde kunnen worden op twee punten achterstand van de gedeelde koplopers.