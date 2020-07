Net gepromoveerd Leeds United droomt nu al van Champions League

,,We vieren nu feest en zijn opgewonden over de titel in het Championship, maar we zijn feitelijk teruggekeerd in ons basiskamp. We horen thuis in de Premier League. Nu gaan we toewerken naar een plek bij de top zes en uiteindelijk willen we in de Champions League spelen. Dat is onze visie”, zei Kinnear nadat de club zonder te spelen zaterdag het kampioenschap in de schoot kreeg geworpen. Door de nederlaag van Brentford bij Stoke City (1-0) is Leeds United door geen enkele ploeg meer in te halen. Zondag speel Leeds nog tegen Derby County, de ploeg van trainer Phillip Cocu.