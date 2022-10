Newcastle betaalde 37 miljoen voor ‘Rolls-Royce’ Sven Botman, en nu gloort het WK: ‘Ik merk vanzelf wat Van Gaal beslist’

Opluchting voor Raphaël Varane: verdediger mogelijk op tijd fit voor WK

Raphael Varane was gisteravond ontroostbaar. De verdediger van Manchester United viel in het Premier League-duel met Chelsea (1-1) geblesseerd uit, en ging er zichtbaar vanuit dat hij het WK zou missen. Vandaag meldden Franse media dat de Fransman toch op tijd fit kan zijn voor de start van het toernooi in Qatar op 20 november.

23 oktober