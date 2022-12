Newcastle veegt de vloer aan met Leicester City

Harry Kane mikpunt van spreekko­ren door misser op WK: ‘Je hebt je land in de steek gelaten’

Zijn gemiste penalty op het WK zal Harry Kane nog wel een tijd blijven achtervolgen. De spits van Tottenham Hotspur schoot in de kwartfinale tegen Frankrijk huizenhoog over vanaf elf meter en stond daarmee aan de basis van de uitschakeling van Engeland. Bij zijn terugkeer in de Premier League werd hij vandaag meteen weer aan dat pijnlijke moment herinnerd.

20:05