Neymar: baltovenaar met een leven vol controverses

Voormalig UE­FA-voorzitter Lennart Johansson (89) overleden

10:34 Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson is na een kort ziekbed overleden. Dat meldt de Zweedse voetbalbond. Johansson leidde de Europese voetbalunie van 1990 tot 2007. Hij was de opvolger van de Fransman Jacques Georges, die eveneens zeventien jaar aan het hoofd stond van de UEFA. Bij een stemming in januari 2007 werd de Zweed net afgetroefd door de Fransman Michel Platini. Johansson werd 89 jaar.