‘Neymar bereikt akkoord met PSG en tekent vier jaar bij’

Paris Saint-Germain betaalde in 2017 het recordbedrag van 222 miljoen euro aan Barcelona, waardoor Neymar uitgroeide tot de duurste transfer in het voetbal ooit. Bij PSG werd de Braziliaan drie keer landskampioen en won hij twee keer de beker. Ook loodste hij de Parijzenaren afgelopen zomer naar de finale van de Champions League, maar in dit duel was Bayern München met 0-1 te sterk. Sinds zijn komst was Neymar enorm belangrijk voor PSG. In 101 wedstrijden was hij goed voor 83 doelpunten en 46 assists.