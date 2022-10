Neymar bij rechter: ‘Ik onderteken alles wat van mijn vader moet’

De Braziliaan, die zich sinds 2017 de duurste voetballer ter wereld mag noemen, ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vier jaar eerder had de Spaanse club hem overgenomen van Santos uit Brazilië. Een rechtbank in Barcelona buigt zich deze week en ook volgende week over die transfer, waarbij fraude zou zijn gepleegd. ,,Het was altijd mijn droom om voor Barcelona te voetballen.”