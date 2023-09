Neymar blikt in interview terug op periode bij PSG: ‘Messi en ik hebben de hel beleefd in Parijs’

Bij PSG waren ze hun duo supersterren liever kwijt dan rijk. Toen Messi onlangs zijn debuut in de MLS maakte, toonden de ultra’s van de club een spandoek voor het stadion van Inter Miami dat weinig aan de verbeelding overliet. ,,Messi: eindelijk zijn we de schoft kwijt." Een spandoek dat ook Neymar in zijn versie te beurt viel voor een thuiswedstrijd tegen Lens eind augustus na het nieuws van zijn transfer naar Al-Hilal. Begin juni, toen PSG de titel vierde in het Parc des Princes, kregen de twee nog een fluitconcert over zich heen.

Gehaald om de Champions League te winnen met PSG, maar zowel in 2022 als 2023 eruit in de achtste finales. Twee landstitels, dat wel. Maar slechts zes competitiegoals in dat eerste jaar, zestien stuks in het tweede. Neymar: ,,We waren niet voor niets bij PSG, we hebben er alles aangedaan om de Champions League te winnen, om geschiedenis te schrijven. Daarom hebben we elkaar ook teruggevonden in Parijs. Alleen is het ons niet gelukt.”