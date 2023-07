Neymar blikt terug op slechtste moment uit zijn leven: ‘Ik zou de goal liever niet hebben gemaakt’

Neymar zette Brazilië op 9 december in de slotminuut van de eerste verlenging op voorsprong. Zijn land had een ticket voor de laatste vier voor het grijpen, maar in de 117e minuut viel de gelijkmaker. De Kroaten namen vervolgens de penalty's beter.

,,Ik kan je niet vertellen wat er door mijn hoofd ging”, aldus Neymar over de WK-exit. ,,Het was zeker de meest pijnlijke nederlaag uit mijn carrière. Het deed me veel pijn dat mijn droom op niets uitliep. Ik had liever niet gescoord, want dan bleef het 0-0 en verloor ik met penalty’s, in plaats van hoe het nu ging. Het is een pijn die alleen de spelers en staf kunnen begrijpen.”



Neymar vervolgt: ,,Het was het ergste moment van mijn leven. Het voelde als een begrafenis. Iemand huilde aan de ene kant van je, iemand anders huilde aan de andere kant. Het was vreselijk, een gevoel dat ik nog eens wil meemaken.”

Na het WK wilde ik de pijn van het verlies niet nog een keer meemaken Neymar

Het was het derde wereldkampioenschap voetbal voor Neymar. In 2014, bij het WK in Brazilië, werd hij met zijn land in de halve finales vernederd (1-7) door de latere winnaar Duitsland. Neymar speelde die wedstrijd niet omdat hij eerder in het toernooi een blessure opliep. Vier jaar later ging het een ronde eerder fout tegen België (1-2).



In een interview met CazeTV zei Neymar dat hij heeft overwogen te stoppen als international van de Goddelijke Kanaries. ,,Na het WK van 2022 wilde ik eerlijk gezegd niet terugkeren naar het Braziliaanse nationale team”, zei de superster. ,,Maar ik ben van gedachten veranderd. Ik ben erg hongerig. Na het WK wilde ik de pijn van het verlies niet nog een keer meemaken. Mijn familie zo zien lijden, dat doet me veel. Maar ze zullen het weer moeten accepteren.” De kwalificatiecampagne voor het WK 2026 gaat voor Brazilië in september van start.

