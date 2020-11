Neymar en Mbappé terug in selectie PSG voor topper

Andorra zet vedette uit nationale voetbal­team om coronacom­men­taar

17 november De voetbalbond van Andorra heeft centrale verdediger Ildefons Lima uit de nationale ploeg gezet. Hij had commentaar op het coronabeleid van de bond en dat kwam hem duur te staan. Lima is een levende legende in het dwergstaatje in de Spaanse Pyreneeën; hij speelt al 23 jaar voor de nationale ploeg.