Neymar: Moest van Dani Alves met nummer 10 spelen

De Braziliaanse vedette had eigenlijk een voorkeur voor het nummer 7, naar het voorbeeld van zijn idool Robinho. ,,Robinho was altijd mijn grote idool. Bij Santos wilde ik daarom met het nummer 7 spelen'', aldus Neymar in gesprek met UOL Esporte. ,,Toen Robinho terug bij Santos kwam, liet ik hem uit respect weer met 'zijn' nummer spelen, dus koos ik voor het rugnummer 11, mijn tweede keuze.''