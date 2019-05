Neymar moet drie duels toekijken na slaan supporter

De schorsing gaat in op maandag 13 mei. Het houdt in dat Neymar zaterdag nog mee kan doen tegen Angers in de Franse competitie, maar de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1 mist.



Neymar liet zich gaan na de finale van de Franse beker, waarin zijn club na strafschoppen verloor van het veel minder hoog aangeslagen Stade Rennes. Bij de prijsuitreiking, waarin ook de verliezers via een trap op de tribune omhoog wandelden richting het erebordes, liet de Braziliaan zich provoceren door een toeschouwer. Neymar maakte vervolgens een slaande beweging naar de man. Diverse supporters legden het voorval vast op de camera met hun mobieltje, waarna de ophef ontstond.