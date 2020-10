Neymar ontloopt extra straf voor verhitte woordenwisseling met González

In totaal werden vijf spelers met rood weggestuurd voor hun aandeel in het opstootje in de blessuretijd. Neymar kreeg rood nadat de scheidsrechter op advies van de VAR de tv-beelden had bekeken. Daarop was te zien dat hij Gonzalez een klap tegen het achterhoofd gaf. Het leverde de Braziliaan een schorsing van twee wedstrijden op.

De 28-jarige Neymar zei later dat Gonzalez hem racistisch had bejegend. Zo zou de Spanjaard hem ‘aap’ hebben genoemd. Zelf zou Neymar homofobe dingen hebben geroepen. De tuchtcommissie onderzocht de zaak, maar vond geen overtuigend bewijs.



Zowel Neymar als Gonzalez ontsnapt daarom aan een schorsing. Marseille meldde tevreden te zijn met de uitspraak. ,,Alvaro is niet racistisch, iedere beschuldigingen tegen hem over dit onderwerp is vals en ongegrond", aldus de Franse club van Kevin Strootman.