Neymar over glazen flesjes Marseille-fans: ‘Ze hebben geen respect’

Sollied keert bij Lokeren terug in de voetbalwe­reld

15:14 Vijf jaar na zijn laatste klus keert Trond Sollied terug in de voetbalwereld. De Noorse trainer heeft een mondeling akkoord bereikt met Lokeren om de ontslagen Peter Maes op te volgen. Vanwege tragische familieomstandigheden was Sollied, die sc Heerenveen in 2009 naar winst van de KNVB-beker leidde, geruime tijd niet actief in de voetbalwereld. Zijn laatste klus was bij de Turkse club Elazigspor.