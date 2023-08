Neymar over zijn keuze voor Saoedi-Arabië: ‘Iedereen verklaarde Cristiano Ronaldo voor gek’

,,Ronaldo heeft dit alles in gang gezet en iedereen verklaarde hem voor gek”, zei Neymar bij zijn eerste interview als speler van Al-Hilal sinds zijn komst van Paris Saint-Germain. ,,Het maakt het interessanter om tegen spelers van wereldklasse uit te komen. Spelen tegen Ronaldo, Karim Benzema en Roberto Firmino maakt je alleen maar gemotiveerder.”

Lees ook • Deze superster­ren kozen voor Saoedi-Ara­bië en dit is hun salaris • De Premier League heeft in Saoedische koopdrift nieuwe levensader gevonden

,,Ook is het belangrijk om goede spelers in je eigen team te hebben”, meende Neymar verder. ,,Het is duidelijk dat dat helpt bij het maken van sommige keuzes. Dat geldt zeker voor mij nu.” Hij komt onder anderen samen te spelen met Malcom, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly.