Neymar twijfelgeval voor derde verhitte confrontatie met Marseille dit seizoen

In de laatste wedstrijden tussen PSG en Olympique Marseille had Neymar het meerdere malen aan de stok met de Zuid-Fransen. Vooral met verdediger Álvaro González was de Braziliaan constant in gevecht. Het eerste competitieduel dit seizoen (0-1 zege Marseille) eindigde na een massale vechtpartij, na een overtreding op de Braziliaan, met slechts 17 spelers. Scheidsrechter Jérôme Brisard trok vijf maal rood. Na het duel in de Super Cup van januari (2-1 zege voor PSG) ging de ruzie tussen Neymar en Álvaro verder op Twitter.



PSG is de nummer 3 van de Franse Ligue 1, met 3 punten minder dan koploper Lille van Sven Botman. Zij spelen morgen tegen Nantes.