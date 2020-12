Neymar voedt geruchten: ‘Hoop volgend seizoen weer met Messi samen te spelen’

Tuchel zelfverze­kerd na zege op Van de Beek en co: we wisten dat we zouden winnen

9:48 Paris Saint-Germain heeft er nooit aan getwijfeld dat de cruciale wedstrijd in de Champions League bij Manchester United zou worden gewonnen. Dat zei de Duitse trainer Thomas Tuchel, na de zege (1-3) op Old Trafford. ,,We stellen hoge eisen aan onszelf. Die hebben we waargemaakt."