Neymar vraagteken voor kraker tegen Barça?

Het is nog niet duidelijk wat kwetsuur betekent voor zijn aanwezigheid in Camp Nou tegen zijn oude club. De Italiaan Moise Kean zorgde voor het enige doelpunt, waardoor PSG zich bij de laatste 32 plaatste. De regerend landskampioen speelde tegen SM Caen, uitkomend op het tweede niveau in Frankrijk, niet met de sterkste formatie.



Neymar moest er woensdagavond in de 57ste minuut hinkend en huppelend vanaf na een flinke charge van Caen-verdediger Steeve Yago. Neymar werd vervangen door Kylian Mbappé. PSG treedt volgende week in Barcelona sowieso al aan zonder de geblesseerde Angel Di Maria.