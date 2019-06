Neymar weer bij politie om vermeende verkrachting

Arjan Swinkels verlengt contract bij in onzeker­heid verkerend KV Mechelen

20:20 Arjan Swinkels heeft zijn aflopende contract bij KV Mechelen met één jaar verlengd. Met die club dwong de in Goirle woonachtige Swinkels afgelopen seizoen promotie af en won hij de beker, maar het is nog niet duidelijk of hij komend seizoen daadwerkelijk op het hoogste niveau van België actief zal zijn.