Niet alles wat Messi aanraakt verandert in goud: niemand miste deze eeuw meer penalty's

Namens FC Barcelona faalde Messi deze eeuw 22 keer oog in oog met de keeper. Geen speler in de Europese topcompetities miste vaker. Wel moet daarbij gezegd worden dat Messi 75 strafschoppen benutte, waardoor hij een succespercentage van 77,3 procent heeft. De Argentijn miste namens zijn land ook nog vier penalty's.

Overigens kwam een misser van Messi hem vrijwel nooit duur te staan. In de Champions League schoot hij driemaal mis, maar tot een nederlaag leidde dat nooit. Twee keer blunderde Messi in een wedstrijd die Barça uiteindelijk verloor: in de Copa Del Rey tegen stadsgenoot Espanyol (1-0, 2018) en in datzelfde toernooi tegen Real Betis (3-1, 2011).

Messi tegen Chelsea.

Messi voert met afstand het lijstje met falende nemers aan. Francesco Totti verpestte het in het shirt van AS Roma achttien keer na de eeuwwisseling. De legendarische Italiaan debuteerde in 1992 voor de Romeinen, maar zijn strafschoppen vóór 2000 zijn niet meegenomen. Ook Cristiano Ronaldo beleefde achttien beschamende momenten .

Van Nistelrooy

De nummer negen op de lijst is Ruud van Nistelrooy, die furore maakte als spits bij onder meer Manchester United en HSV. Bij zijn tien gemiste strafschoppen transformeerde hij plotseling in een parodie op de killer die jarenlang met succes de doelpunten aaneen reeg. Van Nistelrooy, de hoogst genoteerde Nederlander, is in goed gezelschap: ook Ronaldinho en Aritz Aduriz faalden tien maal.

Klaas-Jan Huntelaar heeft tevens een plekje in de top 25. Met zijn acht missers belandt hij op plaats zestien. Ook The Hunter kon missen, al zal bij Nederlanders met name zijn benutte penalty op het WK van 2014 op het netvlies staan. Als invaller pakte hij in de slotfase tegen Mexico de bal en schoot hij Oranje onberispelijk naar de halve finale.

Meeste missers deze eeuw (clubverband)

1. Lionel Messi - 22

2. Francesco Totti en Cristiano Ronaldo - 18

3. Antonio Di Natale - 14

4. Edinson Cavani - 13

5. Wayne Rooney en Sergio Agüero - 12

Het is te hopen dat Messi in de Champions League wél zijn scherpte heeft, als het op strafschoppen aankomt. FC Barcelona neemt het in de return van de achtste finales op tegen Napoli, de ploeg die de grootmacht eerder op 1-1 hield. De dagen daarna wordt de Champions League hervat in een mini-toernooivorm, waarbij teams in één duel strijden om een plek in de volgende ronde.

Messi tijdens het heenduel met Napoli.