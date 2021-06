Niet Messi, maar Frenkie de Jong speler van het jaar bij FC Barcelona

Op basis van de stemmen van zo’n 5000 supporters van Barcelona was een shortlist opgesteld van drie finalisten. De jury, bestaande uit bestuursleden van FC Barcelona en journalisten die de club op de voet volgen, wees De Jong aan als winnaar van de verkiezing. De juryleden prezen onder meer de ‘nederigheid’ van De Jong, omdat hij ook geregeld zonder te morren op andere posities zoals centraal achterin wilde voetballen.



De oud-speler van Willem II en Ajax deed in 37 van de 38 competitieduels mee. De Jong begon 35 keer in de basisploeg van trainer Ronald Koeman. Niemand verscheen dit seizoen bij Barcelona vaker aan de aftrap. De Jong maakte drie doelpunten in La Liga, één meer dan in zijn eerste seizoen in Catalaanse dienst. Hij won met Barcelona de Spaanse beker. In de competitie eindigde de ploeg van Koeman als derde achter Atlético en Real Madrid.



Lieke Martens behoorde tot de drie finalisten voor de prijs voor de voetbalster van het jaar bij FC Barcelona, maar de Limburgse linksbuiten moest het afleggen tegen de Spaanse Aitana Bonmatí. Martens won dit jaar met Barcelona alle mogelijke prijzen, waaronder de Champions League.