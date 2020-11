Nieuw duel tussen tegenpolen én rivalen ‘Pep’ en ‘Mou’

Manchester City heeft vijf punten minder dan Spurs, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De nummer tien speelde voor de interlandbreak met 1-1 gelijk tegen Liverpool, het derde gelijkspel van het seizoen. Het team verloor net als Londenaren een keer (2-5 tegen Leicester City).



Beide teams zijn, zoals veel clubs, geraakt door de blessuregolf die momenteel in het voetbal gaande is. Bijna alle spelers die vanavond op het veld staan, speelden afgelopen week een interland. Mourinho had bijvoorbeeld slechts zes spelers tot zijn beschikking op de training tijdens de interlandperiode. Tottenham mist Doherty en Lamela, City Agüero en Fernandinho. Daarnaast hebben veel spelers kleine klachten en is het onzeker of ze vanavond kunnen meedoen. Steven Bergwijn, die zich moest afmelden voor Oranje, is net op tijd hersteld van zijn blessure.



Of de wedstrijd van vanavond ook zo uit de hand gaat lopen als in 2011 valt te bezien. De laatste jaren is de ergste haat tussen de twee trainers gedempt. Toch zal de rivaliteit altijd blijven bestaan en zal het voor het combinerende Manchester City een uitdaging worden om het compacte Tottenham van Mourinho te verslaan.