Nieuwe baas Spartak: ‘We zullen Promes helpen met een Russisch paspoort als hij dat wil’

De nieuwe directeur van Spartak Moskou Oleg Malyshev heeft tegenover Russische media zijn steun uitgesproken aan Quincy Promes. ,,De beslissing over een Russisch paspoort is aan Promes, maar als hij het wil, zullen we hem helpen.”

De Nederlandse topvoetballer van de Russische club werd maandag bij verstek veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef Esajas na een familieruzie op een feest. Daarnaast wordt hij verdacht van drugshandel, die zaak loopt nog.

Promes is sinds begin 2021 in Rusland en komt het land niet uit omdat hij dan gearresteerd kan worden. Maandag liet Spartak in een korte reactie al weten dat ‘Promes nog in beroep kan en dat Spartak dat afwacht’. Promes (31 jaar, 50-voudig international) ging via zijn advocaat Robert Malewicz meteen in hoger beroep. Hij ontkent zijn neef te hebben gestoken, ondanks belastende tapgesprekken en getuigen.

‘We hopen dat hoger beroep anders uitwijst’

De nieuwe ceo van Spartak Moskou heeft nu tijdens zijn eerste persconferentie tegenover Russische media een toelichting gegeven over de zaak Promes, toen hem daarnaar werd gevraagd: ,,We zullen over de juridische kwestie nadenken. De beroepsprocedure is aan de gang. We hopen dat het besluit van de rechters in hoger beroep wordt gewijzigd. We zullen assistentie verlenen aan Promes.”

Journalisten vroegen Malyshev ook naar het mogelijke staatsburgerschap van Promes. ,,Ik heb begrepen dat de beslissing over staatsburgerschap een beslissing is van de speler. Als Promes een beslissing neemt, zullen we assistentie en ondersteuning bieden”, aldus de ceo.

Promes’ contract loopt nog tot 2024. Spartak gaat hem voorlopig niet ontslaan, ondanks alle juridische problemen. Als Promes geen baan meer zou hebben in Rusland, moet hij het land verlaten. Met een Russisch paspoort kan hij zo lang blijven als hij wil en is hij relatief veilig voor de Nederlandse justitie omdat Rusland geen onderdanen uitlevert, iets wat in het huidige politieke klimaat toch al niet gebeurt.

Spartak probeerde al eerder een Russisch paspoort voor Promes te regelen, maar dat mislukte tot nu toe vanwege de juridische problemen die hij heeft in Nederland. Spartak is echter van plan het nog eens te proberen, als Promes het wil.



Lees door onder de foto

Volledig scherm Svetlana Zhurova in haar gouden jaren in Heerenveen.

Topschaatsster: Dit is reputatieschade voor Rusland

Of het Promes gaat lukken een Russisch paspoort te krijgen, is nog zeer de vraag. Voormalig topschaatsster en nu politica Svetlana Zhurova liet zich deze dagen ook uit over Promes en het feit dat hij in Rusland uit handen blijft van justitie in Nederland: ,,Natuurlijk is dit reputatieschade voor Rusland. Moet hij uitgeleverd worden aan Nederland? We hebben geen afspraken met Nederland over het uitleveren van criminelen. Maar als zijn schuld wordt bewezen, zou onze reactie hetzelfde moeten zijn als bij ieder ander. Hem een ​​Russisch paspoort geven? Ik weet niet zeker of hij het zal kunnen krijgen. Ik zou onze wet niet voor hem willen overtreden.”

Poll: Verbreek contract van Promes

Een poll op een Russische sportsite laat zien dat ruim 40 procent vindt dat Spartak Promes moet helpen en beschermen. Meer dan de helft van de bezoekers van die site vindt dat de club het contract moet verbreken.