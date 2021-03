Nieuwe coronasoap in Serie A: Lazio op het veld, maar Torino komt niet opdagen

Torino mocht niet in actie komen van de Azienda Sazienza Locale (ASL), de plaatselijke GGD van Turijn. Er zijn tien coronabesmettingen in de selectie: acht spelers en twee mensen uit de technische staf. De complete selectie en ook de hoogste jeugdploeg zitten in quarantaine in een hotel en moeten daar komende nacht nog blijven. Afreizen naar Rome was dus geen optie voor de nummer 17 van de Serie A.



Torino kon afgelopen vrijdag ook al niet de thuiswedstrijd tegen Sassuolo spelen vanwege de besmettingen met de Britse variant van het coronavirus in de selectie. Die wedstrijd is al verschoven naar 17 maart, maar de Lega (overkoepelende organisatie van de Serie A) heeft begin dit seizoen duidelijk gemaakt dat iedere club slechts één keer verstek mag laten gaan bij een wedstrijd vanwege corona. Omdat Torino nu geen toestemming kreeg om af te reizen, wacht nu mogelijk een reglementaire 3-0 nederlaag. Lazio zou de drie punten dan gratis krijgen.



Waarschijnlijker is dat de zaak nog voor de rechter komt en dat er alsnog een datum wordt geprikt om deze wedstrijd nog te spelen, zoals dit na wekenlang gediscussieer ook nog gebeurde met Juventus-Napoli. Die wedstrijd ging op 14 oktober niet door, maar zal later dit seizoen toch nog worden gespeeld.