Nieuwe plannen omstreden Super League in de maak: ‘Een wolf die zich vermomt als oma’

De drijvende kracht achter de Super League heeft een nieuw plan aangekondigd voor de omstreden Europese voetbalcompetitie. Zestig tot tachtig clubs zouden moeten deelnemen, in verschillende divisies. Zij zouden op basis van hun prestaties in eigen land hun plek moeten verdienen en minstens veertien Europese duels spelen, zo staat in een voorstel van adviseur A22 Sports Management.

A22-topman Bernd Reichart zegt met vijftig Europese clubs en belanghebbenden te hebben gesproken. ,,De overgrote meerderheid is het ermee eens dat het voortbestaan van het Europese voetbal wordt bedreigd en dat het tijd is voor verandering”, aldus Reichart. ,,We willen de nieuwe opzet zo snel mogelijk presenteren, zodra de uitkomst van de rechtszaak duidelijk is.”

Er loopt een rechtszaak omdat de Europese voetbalbond UEFA en mondiale federatie FIFA in conflict zijn met onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Juventus over het plan van de grote clubs om afscheid te nemen van de Champions League en voortaan tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie. Deze Super League leidde tot verontwaardigde reacties van supporters, andere clubs en van de UEFA. Die verbood de plannen, waarna de clubs naar de rechter stapten en voor het Europees Hof in Luxemburg eindigden.

De nieuwe versie is een aangepast plan van het project dat twee jaar geleden in enkele dagen crashte. Het nieuwe initiatief komt voort uit de uitdrukkelijke wens van de drie overgebleven clubs van twee jaar terug, Real Madrid, Barcelona en Juventus. Zij rebelleerden aanvankelijk met clubs als Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester United, Internazionale en AC Milan tegen de UEFA (en FIFA). Waar de meeste kompanen binnen enkele dagen hun keutel introkken na felle supportersprotesten tegen de plannen bleef alleen het trio Real, Juve en Barça over.

A22 beweert dat het nieuwe project het resultaat is van gedetailleerde gesprekken met clubs in heel Europa over de financiële problemen waarmee ze worden geconfronteerd. De afgelopen maanden hebben A22 en de ESL hun aanvallen gericht op de rijkdom van de Premier League, haar dominantie op de transfermarkt en het effect dat dat heeft op andere Europese competities met minder lucratieve televisiedeals.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn nog geen details over hoe de oorspronkelijke 60 tot 80 teams zouden worden samengesteld of hoe ze uit de voorgestelde competitie zouden stappen om plaats te maken voor nieuwe clubs. Javier Tebas, de president van La Liga, reageerde vanmorgen wel al wel op aankondiging van vandaag. ,,De Super League is de wolf die zich vermomt als oma om het Europese voetbal voor de gek te houden, maar zijn neus en tanden zijn erg groot.”

Europees Hof

De Europese Super League kreeg medio december nog een flinke tik te verwerken bij het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal van het Europese Hof stelde de UEFA en FIFA toen al in gelijk. Zijn advies is vaak een aanwijzing hoe het oordeel van de hoogste Europese rechter zal uitvallen. Het Europees Hof doet waarschijnlijk in het voorjaar uitspraak, maar de advocaat-generaal geeft vast een schot voor de boeg. De regels van UEFA en FIFA waarmee ze de Super League blokkeren, vallen binnen het Europese recht, oordeelde hij in december. De bonden mogen spelers die eraan meedoen ook straffen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.