Nieuwe stap in herstel Van Dijk: voor het eerst terug op het trainingsveld

Via social media neemt Van Dijk zijn volgers al sinds eind oktober mee in zijn revalidatieproces, nadat hij door een onbezonnen actie van Everton-keeper Jordan Pickford op 17 oktober tijdens Everton - Liverpool (2-2) een kruisbandblessure opliep. Zijn coach Jürgen Klopp zei vorige maand al dit seizoen niet meer op Van Dijk te rekenen, maar supporters van Liverpool en Oranje hopen uiteraard dat hij snel weer fit is. Op vrijdag 11 juni gaat het EK van start, waar Oranje voor het eerst sinds 2014 weer meedoet aan een eindtoernooi.



Van Dijk werkte de afgelopen weken veel in Dubai aan zijn herstel, waar de warmte ervoor zorgde dat hij ook veel buiten kon trainen. Afgelopen zaterdag zat hij voor het eerst in maanden weer op de tribune op Anfield, waar hij zijn teamgenoten met 0-2 zag verliezen voor Everton. Het was voor de buurman de eerste zege op Anfield sinds september 1999. In die wedstrijd raakte aanvoerder Jordan Henderson ook nog geblesseerd, nadat eerder ook Joe Gomez, Joël Matip en Fabinho wegvielen met blessures. Klopp gebruikte dit seizoen al achttien verschillende centrale verdedigingsduo's.