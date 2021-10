Nieuwe tegenslag voor Koeman: Ansu Fati haakt geblesseerd af

Mark van Bommel al na dertien duels ontslagen als coach van Wolfsburg

24 oktober Mark van Bommel moet na iets meer dan vier maanden al het veld ruimen bij VfL Wolfsburg. De Nederlandse trainer wordt ontslagen na een dramatische reeks van vier nederlagen op rij, waardoor de Duitse club is weggezakt naar de middenmoot in de Bundesliga. Hij was slechts dertien duels trainer bij Wolfsburg: vier zeges, drie gelijke spelen en acht nederlagen.