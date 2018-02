Nieuwe trainer Wolfsburg geeft Bazoer kans in de basis

Finale Copa Libertadores voortaan over één wedstrijd

23:34 De finale van het toernooi om de Copa Libertadores gaat vanaf volgend jaar over één wedstrijd in plaats van twee. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol stemde vandaag in met het voorstel om de eindstrijd van het belangrijkste clubtoernooi op het continent voortaan op neutraal terrein te spelen. Tot nu toe ging de finale altijd over twee wedstrijden, waarin beide clubs een keer thuis spelen.