Nieuwe wending: oud-speler Barcelona gehoord als getuige in wraakactie speelster Paris Saint-Germain

In de nacht van 4 op 5 november zette Aminata Diallo na een etentje met de club haar ploeggenote Kheira Hamraoui thuis af met de wagen. Maar bij aankomst thuis, werd Hamraoui door twee gemaskerde mannen uit de auto gesleurd en zwaar toegetakeld met een ijzeren staaf.

Diallo zat zelf ook in de auto en zou het plan van de aanval op haar ploeggenote hebben bedacht. Diallo en Hamraoui zijn bij Paris Saint-Germain en de Franse nationale ploeg concurrenten van elkaar. Een vriend van Diallo, die woensdag ook werd opgepakt, is eveneens weer op vrije voeten. Het onderzoek naar de zaak gaat door. Er zouden vooralsnog geen aanklachten tegen Diallo zijn ingediend.

De Franse politie richt zich nu op een ander motief: wraak. Volgens de Franse krant Le Parisien gaf Diallo tijdens haar verhoor aan dat de aanvallers Hamroui ervan beschuldigden affaires te hebben met getrouwde mannen. Hoe Éric Abidal in dit verhaal past? Wel, volgens Le Parisien stond de simkaart in de telefoon van Hamraoui op naam van de ex-voetballer van onder andere FC Barcelona. De Fransman, die een relatie zou hebben gehad met Hamraoui, wordt binnenkort verhoord. ,,Als mijn cliënt wordt opgeroepen, zal hij alle vragen die hem gesteld worden beantwoorden”, zegt de advocaat van Abidal in een verklaring. ,,Hij wordt niet direct of indirect in verband gebracht met de aanval.” Le Monde schrijft dat ook Abidals echtgenote verhoord zou kunnen worden.

Abidal is ene grote naam in het Franse voetbal. Hij speelde 67 interlands, waaronder de WK-finale van 2006 in Duitsland tegen Italië, en was van 2018 tot en met 2020 technisch directeur bij FC Barcelona, de club waar hij met Lionel Messi vele successen vierde. Op dat moment was Hamraoui speelster van de vrouwenploeg van de Catalaanse club.

Het schandaal houdt het vrouwenelftal van PSG nu al twee weken in een houdgreep. Verschillende speelsters kregen de voorbije periode bijstand van een psychologe. De Parijse club vroeg dan ook om de wedstrijd tegen Lyon van afgelopen weekend uit te stellen, maar dat verzoek werd niet ingewilligd. Resultaat: een pak slaag (6-1).

Hamraoui keerde afgelopen zomer terug bij PSG, nadat ze van 2012 tot 2016 ook al voor de club uitkwam. In mei won ze met FC Barcelona nog de Champions League. Hamraoui maakte onlangs, na een afwezigheid van 2,5 jaar, ook haar rentree in de Franse nationale ploeg. Toen ze in oktober wegens een blessure niet mee kon doen, riep bondscoach Corinne Deacon als vervangster Diallo op. Diallo kwam niet aan spelen toe.