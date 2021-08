Nieuwkomer Union doet monden in België openvallen en grijpt koppositie

De ploeg uit een voorstadje van Brussel nam door een riante zege van 4-0 op Standard Luik zelfs de koppositie in met 12 punten uit 6 wedstrijden. Dante Vanzeir maakte een hattrick.

De Deen Casper Nielsen opende in de eerste helft de score voor Union. Vanzeir maakte voor rust de 2-0 en nam in de tweede helft ook de 3-0 en 4-0 voor zijn rekening voor de thuisploeg, waar oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop in de basis stond.