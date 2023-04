Nieuwkoop nog in balans na heenduel met Bakker en Frimpong, Amrabat wint ruim van Van den Brom

Victor Boniface maakte na 51 minuten de openingstreffer voor de bezoekers uit Brussel, die in 2021 nog promoveerden na 48 jaar afwezigheid op het hoogste niveau van België. Dit seizoen doet Union opnieuw mee om het kampioenschap in de Jupiler Pro League, waar binnenkort de play-offs om de titel beginnen met kleine verschillen bovenin.



De ploeg van rechtsback Bart Nieuwkoop kon de voorsprong niet over de streep trekken. Florian Wirtz maakte in de 82ste minuut de gelijkmaker namens Bayer Leverkusen, waar de wingbacks Jeremie Frimpong (transfertarget van Manchester United) en Mitchel Bakker de hele wedstrijd speelden. Bakker en Nieuwkoop kwamen elkaar veelvuldig tegen.



Volgende week donderdag (21.00 uur) is de return, dan in het Lotto Park van Anderlecht. De winnaar van het treffen tussen Bayer Leverkusen en Royale Union neemt het in de halve finales van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen AS Roma en Feyenoord. De ploeg van Arne Slot won de heenwedstrijd in de Kuip door een goal van middenvelder Mats Wieffer.