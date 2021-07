Noa Lang gestraft voor antisemitische spreekkoren: aanvaller moet deportatiekamp bezoeken

Club Brugge in zee met Orkila Capital en krijgt kapitaalinjectie

De gecombineerde waarde van de deal, dus de kapitaalsinjectie en het aandelenbelang, is zo’n 50 miljoen euro. “We zijn vereerd om een minderheidsaandeelhouder te worden in Club Brugge, waarvan we geloven dat het een van de topmerken in de Europese sportwereld is”, aldus Jesse Du Bey namens Orkila. “We investeren in merken die een enorme emotionele connectie met hun fans, medewerkers en klanten hebben, gebaseerd op een passie voor hun eigen missie, hoge integriteit en sterke innovatie. We geloven dat Club Brugge perfect aan deze omschrijving voldoet. We kijken er naar uit om verder te bouwen aan het succesverhaal van Club Brugge.”