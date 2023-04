Noa Lang met Club Brugge toch nog in kampioenspoule, Ruud Vormer degradeert

met samenvattingNoa Lang mag met Club Brugge toch nog gaan strijden om het kampioenschap in België. Op de slotdag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League won Club Brugge met 7-0 van Eupen en passeerde het AA Gent nog, dat thuis met 1-2 verloor van KV Oostende.

Noa Lang maakte na 42 minuten de 4-0, voormalig Barcelona-aanvaller Ferran Jutglà maakte een hattrick in de stromende regen in het Jan Breydelstadion in. Club Brugge eindigt het seizoen door de ruime zege met 59 punten. Dat zijn zestien punten minder dan Racing Genk en Royale Union Saint-Gilloise, die het seizoen eindigen met 75 punten na 34 wedstrijden. Royal Antwerp FC werd derde met 72 punten.



Bij het begin van de play-offs leveren alle clubs echter de helft van hun punten in, wat betekent dat Club Brugge nog maar acht punten minder heeft dan de twee koplopers. Alle teams treffen elkaar de komende weken uit en thuis, wat betekent dat er nog kans is voor Club Brugge om kampioen te worden.

Anderlecht eindigt als elfde, geen play-offs

Anderlecht verloor op de slotdag van de competitie in het eigen Lotto Park in Brussel met 2-3 van KV Mechelen. Die nederlaag is opvallend, want Mechelen speelde nergens meer voor en speelt volgende week nog de finale om de Croky Cup tegen het Royal Antwerp FC van Mark van Bommel, Marc Overmars, Vincent Janssen, Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp.



Anderlecht, de Belgische recordkampioen met 34 titels (laatste in 2017) eindigt daarmee uiteindelijk als elfde en doet niet mee aan de play-offs om Europees voetbal. De nummers 5 tot en met 8 (AA Gent, Standard Luik, Westerlo en Cercle Brugge) strijden nog om Europees voetbal. De club die na de play-offs uiteindelijk vijfde wordt speelt nog een finale tegen de uiteindelijke nummer vier, waarbij de winnaar een ticket voor de Conference League krijgt.

In die derde Europese competitie werden zowel Anderlecht als AA Gent afgelopen donderdag uitgeschakeld. Het betekende dat AZ het op 11 en 18 mei mag gaan opnemen tegen West Ham United voor een plek in de Conference League-finale in Praag.

KV Oostende degradeert ondanks de 1-2 overwinning bij AA Gent. Zulte Waregem (met de van Club Brugge gehuurde Ruud Vormer) zakt ook af, nadat op de slotdag met 2-3 werd verloren van Cercle Brugge. Eerder was al bekend dat RFC Seraing na een jaar terugkeert naar het tweede niveau.

