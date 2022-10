Noa Lang moet vlak voor WK op zijn beurt wachten in Brugge: ‘Ik ga niet veranderen om te veranderen’

Lang ontbrak afgelopen weekend tegen Anderlecht (0-1-winst) in de selectie, maar is weer terug in de groep voor het competitieduel met STVV van woensdag. ,,Noa zit met een bepaalde tijdsdruk”, zei Hoefkens. ,,Maar voor mij is het belangrijk om daar niet aan te denken. Presteren op het veld, daar moet hij nu al zijn energie insteken. De ploeg staat er, en ik ga niet veranderen om te veranderen. Als hij mag invallen, is het aan hem om zich te tonen. Daar kijk ik ongelofelijk naar uit.”