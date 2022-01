Nooit vertoond: arbiter fluit Afrika Cup-duel twee keer te vroeg af en moet onder begeleiding het veld af

Door een rake penalty van Ibrahima Koné in de 48ste minuut stond Mali in de 85ste minuut met 0-1 voor tegen Tunesië, in 2004 nog winnaar van de Afrika Cup. Met nog vijf minuten op de klok in de officiële speeltijd, en uiteraard nog eventuele blessuretijd, moest Tunesië zich haasten, maar in principe was er nog enige tijd om de gelijkmaker te forceren. Iets wat mede door een gemiste penalty van Wahbi Khazri niet eerder was gelukt.