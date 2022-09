Noord-Ierse scholier (13) maakt debuut als voetbalprof en breekt Brits record

Met video Alfred Schreuder na reality check op Anfield: ‘Wij zijn nog een team in ontwikke­ling’

Ajax-coach Alfred Schreuder had zijn team zeven wedstrijden op rij zien winnen, maar vanavond ging zijn ploeg in de slotfase onderuit bij Liverpool. ,,Dit was een reality check tegen een hele sterke ploeg. Wij zijn nog een team in ontwikkeling.”

13 september