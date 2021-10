Noorwegen wil tegen Montenegro zonder Haaland in spoor Oranje blijven

Voetbal­sters in VS leggen wedstrijd tijdelijk stil na schandaal

7 oktober Voetbalsters uit de Amerikaanse competitie NWSL hebben in de wedstrijden van woensdag geprotesteerd naar aanleiding van het misbruikschandaal dat onlangs naar buiten kwam. Zo legden speelsters van Washington Spirit en Gotham FC hun duel in de zesde minuut tijdelijk stil. De speelsters gingen gearmd in de middencirkel staan.