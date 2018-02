O'Neill nog jaren bondscoach Noord-Ierland

Hij was ook in beeld om bondscoach van Schotland te worden, maar O'Neill besloot zijn eigen land trouw te blijven.

In de kwalificatie voor het WK 2018 eindigde Noord-Ierland als tweede in de groep, achter wereldkampioen Duitsland. De ploeg van O'Neill moest in de play-offs over twee duels buigen voor Zwitserland. Het enige doelpunt van het tweeluik viel uit een strafschop, die ten onrechte was toegekend door de scheidsrechter.