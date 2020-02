Ødegaard helpt Sociedad aan bekerzege op Mirandes

Dost klaar voor rentree bij Eintracht Frankfurt

13 februari Bas Dost is klaar voor zijn rentree bij Eintracht Frankfurt. De spits, die eind vorige maand vanwege maag- en darmklachten zelfs even naar het ziekenhuis moest, traint de hele week al weer mee en kan vrijdag tegen Borussia Dortmund in actie komen. Trainer Adi Hütter wilde niet zeggen of Dost direct weer in de basis start.