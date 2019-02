Officieel: Erwin Koeman nieuwe bondscoach Oman

Verbeek stapte onlangs op bij Oman, nadat hij dat land voor het eerst door de groepsfase van de Azië Cup had geleid. Oman moest op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten in de achtste finales buigen voor Iran (0-2). Enkele weken later maakte Verbeek bekend dat hij stopt als bondscoach. De Rotterdammer is inmiddels als bestuurslid technische zaken terug bij Sparta Rotterdam.