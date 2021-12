Officieel: FC Barcelona neemt Ferran Torres voor 55 miljoen euro over van Manchester City

De eerste grote transfer van deze winter is een feit. FC Barcelona neemt Ferran Torres (21) voor 55 miljoen euro over van Manchester City. Zijn debuut voor de gevallen grootmacht kan echter nog wel even op zich laten wachten, want opnieuw moet Barça ruimte maken in het salarishuis. In het contract van de aanvaller staat een afkoopclausule van één miljard euro.

Torres werd geboren in het plaatsje Foios en kwam al op zijn zesde in de jeugdopleiding van Valencia terecht. Op 30 november 2017 maakte hij als zeventienjarig talent zijn profdebuut voor Valencia, waar hij in 97 wedstrijden tot negen goals en twaalf assists. Op 4 augustus 2020 maakte Torres voor 28 miljoen euro de overstap naar Manchester City, waar hij een lucratief vijfjarig contract tekende.



De afgelopen anderhalf jaar kwam Torres in het roulatiesysteem van Pep Guardiola terecht bij de Engelse kampioen. Vorig seizoen scoorde Torres dertien keer in 36 duels. Dit seizoen kwam hij tot drie goals in zeven duels. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 15 september. Kort daarna liep hij op de training een breuk op in zijn voet, waardoor hij de afgelopen drie maanden weinig kon doen. In de nationale ploeg van Spanje scoorde Torres, die op alle posities voorin uit de voeten kan, al twaalf keer in 22 interlands.

Dat Torres snel zijn debuut voor Barcelona kan maken, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Niet alleen omdat de Spaans international nog herstellende is van zijn gebroken voet, maar ook omdat Barça eerst nog ruimte zal moeten maken in het salarishuis. Mundo Deportivo en Diario Sport, de Catalaanse kranten die dagelijks pagina's vol schrijven over FC Barcelona, schrijven dat de club Torres voorlopig nog niet in kan schrijven voor La Liga. De Spaanse competitie stelt voor iedere club een salarishuis vast en dat zorgt voor problemen bij Barcelona. De zomeraanwinsten Memphis Depay, Éric García en Sergio Agüero werden pas kort voor de competitiestart ingeschreven, nadat de vier aanvoerders van de club (Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba en Sergi Roberto) een groot deel van hun salaris inleverden.

Schulden

Vijf maanden later loopt Barcelona tegen hetzelfde euvel aan. De club zal ruimte moeten maken in het salarishuis om Torres te kunnen inschrijven. Luuk de Jong is een van de spelers die op de nominatie staat om ruimte te maken, maar heeft geen trek in een verhuurperiode aan laagvlieger Cádiz. Ook Sergiño Dest, Samuel Umtiti en Philippe Coutinho worden in de Spaanse pers genoemd als mogelijke vertrekkers in januari. In oktober vertelde voorzitter Joan Laporta nog dat het voorgaande bestuur de schulden hadden laten oplopen tot 1,35 miljard euro.

Barcelona hervat de competitie komende zondag (21.00 uur) met de uitwedstrijd bij Real Mallorca. De ploeg van Xavi staat op de zevende plaats in La Liga, twee punten onder de verrassende nummer vier Rayo Vallecano. De achterstand op koploper Real Madrid is halverwege het seizoen al achttien punten. Torres mag op Europees vlak ook aansluiten bij Barcelona. Na de uitschakeling in de Champions League speelt Barça tegen Napoli voor een plek in de achtste finales van de Europa League. De heenwedstrijd is op donderdag 17 februari in Camp Nou, de return een week later in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels.

