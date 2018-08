Omhaal Ronaldo genomineerd als mooiste goal van het seizoen

Ronaldo kreeg begin april in Turijn een staande ovatie van de supporters van Juventus, nadat de Portugees voor Real Madrid met een schitterende omhaal had gescoord in de kwartfinale van de Champions League. ''Een buitengewoon staaltje van techniek en lenigheid'', zeggen de waarnemers van de UEFA over die treffer. Ronaldo won met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League en stapte in de zomer over naar Juventus.