Omstreden Marc Overmars aan de slag als technisch directeur bij Antwerp FC

Overmars moest op 6 februari opstappen bij Ajax na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. Hij was desondanks op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. Daarbij kreeg Overmars 1,25 miljoen euro aan tekengeld, maar die bonus moest hij uiteindelijk terugbetalen.

,,Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten. Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Over die zaak is niet echt gesproken, maar ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren", zei Overmars, die daarmee voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax in het openbaar sprak.

Antwerp beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de voormalige Oranje-international. De club is de huidige nummer drie van België en heeft de ambitie om kampioen van België te worden. De club veroverde voor het laatst de titel in 1957. Overmars is de ‘missing link’ in het team en de droom van Paul Gheysens, eigenaar van Antwerp FC.

Volledig scherm Marc Overmars. © BELGA

Overmars gaf bij zijn vertrek bij Ajax aan zich kapot te schamen nadat hij was geconfronteerd met meldingen over zijn gedrag: ,,Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk", zei Overmars in het bericht waarin zijn vertrek werd aangekondigd. ,,Ik bied mijn excuses aan”, zei de voetbalbestuurder destijds ook. ,,Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”

Impact

De situatie rondom Overmars had ook een enorme impact op Ajax. Coach Erik ten Hag gaf aan ‘totaal verbijsterd te zijn’. ,,Ik heb me ook afgevraagd: hoe het kan dat ik niets heb gemerkt”, zei algemeen directeur Edwin van der Sar er later over. Hij dacht na het vertrek van Overmars ook aan opstappen. ,,Maar we hebben bij Ajax 550 medewerkers. En er zijn ook veel vrouwen de afgelopen week naar me toegekomen om te vertellen hoe fijn ze het hebben bij Ajax.”

Dat bevestigde zijn gevoel om aan te blijven. ,,Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de zaken die nog openstaan en waar we heel hard aan gaan werken, intern, maar ook met externe partijen om onafhankelijk te zorgen dat misstanden in kaart worden gebracht en worden opgelost.”

