Omstreden Marc Overmars voor het eerst op tribune in Antwerpen

Samenvatting Barça naar tweede plek na prachtgoal Pedri tegen stug Sevilla, korte bijrol voor Memphis

FC Barcelona is opgeklommen van de vierde naar de tweede plaats in La Liga. De ploeg van Xavi won vanavond in Camp Nou met 1-0 van het stugge Sevilla, dat pas voor de derde keer dit seizoen verloor. Het Spaanse supertalent Pedri (19) maakte in de 72ste minuut op prachtige wijze de winnende goal.

4 april